«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, уступив «Мецу»
Гандболистки команды «Ростов-Дон» на выезде уступили французскому «Мецу» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 26:27. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Вяхирева, забившая 5 мячей. По 4 раза отличились Юлия Манагарова и Катарина Крпеж-Шлезак.
«Ростов-Дон» продолжает лидировать в группе В, набрав 13 очков в восьми матчах. «Мец» с 10 очками в семи встречах – третий. Второе место занимает «Бухарест» — румынская команда набрала 11 очков в 9 играх.
«Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Следующий матч ростовские гандболистки проведут в Норвегии, где 13 января сыграют с «Вайперс».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В
«Мец» (Франция) – «Ростов-Дон» (Россия) – 27:26 (14:13).
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