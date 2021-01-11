Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» с рекордным отрывом от ближайшего преследователя
Российский лыжник Александр Большунов, который во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски», выиграл лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом от ближайшего преследователя.
В итоговом зачёте «Тур де Ски» отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который в сезоне-2015/2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 минуты 15,7 секунды.
Тройку лидеров общего зачёта «Тур де Ски» — 2021 замкнул россиянин Денис Спицов, который стал победителем заключительной гонки многодневки — масс-старта свободным стилем на гору Альпе де Чермис.
Второе место в многодневке среди женщин заняла россиянка Юлия Ступак.
Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался
Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!
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