Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» с рекордным отрывом от ближайшего преследователя

Российский лыжник Александр Большунов, который во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски», выиграл лыжную многодневку с наибольшим в истории преимуществом от ближайшего преследователя.

В итоговом зачёте «Тур де Ски» отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 минуты 23,9 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который в сезоне-2015/2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 минуты 15,7 секунды.

Тройку лидеров общего зачёта «Тур де Ски» — 2021 замкнул россиянин Денис Спицов, который стал победителем заключительной гонки многодневки — масс-старта свободным стилем на гору Альпе де Чермис.

Второе место в многодневке среди женщин заняла россиянка Юлия Ступак.