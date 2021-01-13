Немецкий журналист: на ЧМ сыграет сборная Федерации гандбола России. Неадекватное решение

Немецкий журналист Йоханнес Аумюллер опубликовал колонку в Suddeutsche Zeitung, в которой раскритиковал допуск сборной России к чемпионату мира по гандболу.



«На чемпионате мира сыграет сборная Федерации гандбола России. Неадекватное решение CAS, которое мы можем наблюдать на первом же международном турнире после его принятия», — пишет Аумюллер.



Мужской чемпионат мира по гандболу станет первыми соревнованиями, на которых российская команда в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не сможет использовать национальный флаг и гимн. Сборная России выступит на первенстве планеты в Египте под флагом Федерации гандбола России (ФГР) и будет называться «Команда Федерации гандбола России».



Чемпионат мира стартовал сегодня, 13 января. В матче открытия встретятся сборные Египта и Чили. Российские гандболисты начнут турнир 14 января матчем с командой Беларуси.

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