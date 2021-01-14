Софья Великая рассказала, что обсуждалось на заседании комитета спортсменов ОКР

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях глава комитета спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая рассказала, что обсуждалась на сегодняшнем заседании.
«На повестке дня мы обсуждали принятые решения CAS в сторону РУСАДА. Мы пригласили представителей правового управления, чтобы они более подробно объяснили ситуацию, какие санкции нас ожидают, что они означают и как в дальнейшем транслировать их спортсменам. Всё, что касается флага и гимна, сейчас решается. Вроде бы есть флаг. Вроде бы должно быть музыкальное сопровождение. Должна быть экипировка. Вопрос, как она будет выглядеть, решается. Сейчас ведутся активные обсуждения с МОК и нашими представителями.
Мы обсудили представительство наших общероссийских федераций комиссии спортсменов. У нас есть сложности формирования комиссии спортсменов, представителей и голоса спортсменов в каждой федерации. Мы ведём активную работу в этом направлении. Готовим документ, с помощью правового управления, чтобы и федерация была заинтересована в создании комиссии спортсменов олимпийского комитета, то есть создание комиссии спортсменов в общероссийских федерациях. В дальнейшем будут подготовлены документы о пояснении по пунктам — как должна формироваться федерация, какие обязанности, как правильно формировать отчётность и остальные действия, для того чтобы у нас была прямая связь с ОКР и спортсменами, чтобы быстрее мы могли принимать решения или обсуждать те или иные темы.
В повестке дня был вопрос о дальнейшем конференц-колле с представителями комиссии спортсменов МОК, который состоится в ближайшее время. Мы будем обсуждать правило 50 – представление своих личных, религиозных или каких-либо политических мнений. На Олимпийских играх мы выступам против этого и поддерживаем комиссию спортсменов МОК, которые также против публичных выступлений на Олимпиаде или в Олимпийской деревне», — сказала Великая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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