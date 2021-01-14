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«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах
Другие / Прочие виды спорта 0
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Популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах, который не может использоваться вследствие решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА.

Сегодня, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Что касается музыкального сопровождения, путём большинства голосов мы остановились на «Катюше». Её любят дети. Мы предложили её исполкому ОКР на рассмотрение.

Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на «Катюше», — передаёт слова председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой корреспондент „Чемпионата“ Павел Левкович.

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Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Сегодня, 14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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