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Тарпищев: «Катюша» всё же ассоциируется с победой в войне. Моя первая мысль — Высоцкий

Тарпищев: «Катюша» всё же ассоциируется с победой в войне. Моя первая мысль — Высоцкий
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на предложение заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах популярной мелодией «Катюша».

«Может быть, нужен и тендер, решение не знаю, какое будет, но песня должна быть презентабельная для страны и воодушевляющая. Должна быть известная вещь, узнаваемая даже детьми. «Катюша» всё же более ассоциируется с победой в войне, на мой взгляд.

У меня же первая мысль была — должен быть Высоцкий. Он много о спорте писал, и так, как он пел, Запад не понимает. Например, песня «Разбег, толчок, и стыдно подниматься» — это непереводимо же, для иностранцев просто набор слов. Но главное, чтобы песня была народная», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

«Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах
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