Шишкарёв: отсутствие флага не мешает нашим гандболистам. Мы ещё поднимем его там, где надо

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате мира в Египте. Напомним, российские гандболисты выступают без флага и гимна.

«Я так болел за нашу команду во время матча, так кричал, что мне было абсолютно всё равно, при каких ограничениях она играет. Если всё будет хорошо дальше, то мы ещё поднимем наш российский триколор там, где надо, а не здесь, на турнире. Отсутствие гимна, флага и герба не демотивирует наших ребят и не мешало им играть и проявлять мужские качества во время игры. Они большие молодцы, играли здорово! Главное — побеждать, а наш флаг мы ещё поднимем.



Поздравляю болельщиков нашей сборной и всех любителей ручного мяча с тем, что сегодня мы увидели новую команду. Конечно, мы должны были побеждать сегодня. Мой однофамилец, Даниил Шишкарёв, мог забить победный мяч на последних секундах, но ничья — справедливый результат по сегодняшней игре. Хорошая, боевая ничья получилась, тем более с нашими братьями — белорусами», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».