Главный тренер сборной России по гандболу отреагировал на ничью в матче с Беларусью на ЧМ

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал результат стартового матча чемпионата мира в Египте с командой Беларуси. Встреча завершилась вничью — 32:32.

«Это был упорный матч. Каждая из команд могла вырвать победу в последний момент. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть лучше в следующих матчах», — приводит слова Петковича официальный сайт турнира.

Самыми результативными игроками стали левый полусредний Сергей Косоротов, левый крайний Игорь Сорока и правый полусредний Дмитрий Киселёв. На их счету по 6 забитых мячей.

Завтра, 16 января, российским гандболистам предстоит встреча со сборной Словении. Третьим соперником россиян на предварительном этапе чемпионата мира будет сборная Южной Кореи.