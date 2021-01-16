«Это невероятно. Люблю популярность». Тучный гандболист из ДР Конго отреагировал на славу

Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби прокомментировал популярность, которая на него обрушилась после первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Египте. Напомним, выйдя на матч с Аргентиной, он моментально приковал к себе внимание зрителей — заинтересовала комплекция игрока, который, судя по информации из трансляции, весит 110 кг.



Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило о минимальном весе — 130 кг. Интересно, что на официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.



«Это невероятно. Я люблю популярность. Если люди говорят обо мне, они говорят и о Конго, о моей стране, и это для меня самое важное.

Для меня, как и для всей команды это сбывшаяся мечта. Все мы начали играть в гандбол 20 лет назад. И каждый, кто только начинает заниматься спортом, мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь мы здесь. Это действительно мечта. Наши родственники в Конго гордятся нами. Мы, в свою очередь, будем делать всё, чтобы они не зря нами гордились.

Я пользуюсь преимуществами, которое даёт мне моё телосложение. Так я оказываю давление на соперников, побеждаю в единоборствах и сражаюсь за свою команду», — приводит слова Готье VG.