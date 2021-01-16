«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в матче Лиги чемпионов

Гандболистки российского клуба «Ростов-Дон» на своей площадке уверенно обыграли немецкий «Битигхайм» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 27:21. Самыми результативными в составе хозяек площадки стали Полина Кузнецова и Ярослава Фролова, забившие по пять мячей. По три раза отличились Юлия Манагарова и Виктория Борщенко.

«Ростов-Дон» набрал 15 очков в 9 матчах и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы А, которую замыкает «Битигхайм».

В следующем матче 23 января «Ростов-Дон» сыграет с «Бухарестом», занимающим второе место в группе. В активе «Бухареста» 11 очков после 9 матчей.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа А

«Ростов-Дон» (Россия) — «Битигхайм» (Германия) — 27:21 (15:9).