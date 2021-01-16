ЦСКА нанёс поражение «Боруссии» на групповом этапе Лиги чемпионов

Гандболистки московского ЦСКА на своей площадке со счётом 35:28 обыграли «Боруссию» из Дортмунда. Весомый вклад в успех ЦСКА внесла разыгрывающая Екатерина Ильина. В активе олимпийской чемпионки девять точных бросков. Семь раз отличилась Дарья Дмитриева. По пять мячей на счету Марины Судаковой и Полины Горшковой.

ЦСКА занимает второе место в группе В, набрав 15 очков в девяти матчах. Лидирует в подгруппе венгерский «Дьёр», в активе команды на одно очко больше.

В следующем матче, 24 января, ЦСКА на выезде встретится с румынской командой «Рымнику-Вылча», которая замыкает турнирную таблицу подгруппы В.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В

ЦСКА (Россия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 35:28 (19:12)