Лев Воронин: невероятно рад тому, что сделали российские гандболисты в матче со Словенией

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин прокомментировал победу сборной России над Словенией (31:25) в матче группового этапа чемпионата мира.
Эта победа позволила российским гандболистам, выступающим под флагом ФГР, выйти в основной этап турнира, набрав в двух матчах с главными конкурентами 3 очка.
«Я невероятно рад тому, что сделали наши парни сегодня. Я не ожидал ничего от такого матча. То, что мы увидели в первой игре, тоже было очень круто, потому что мы выступили как одна команда, а это, наверное, самое главное, чего мы все и парни ожидали.
У нас ещё осталась последняя игра — с Южной Кореей, поэтому давайте впереди паровоза бежать не будем. Давайте сначала сыграем последнюю игру. Главное, чтобы ребята были живы и здоровы, а потом уже, по мере поступления результатов, так как другие группы будут заканчивать последние матчи, мы уже будем понимать, с кем мы играем, когда мы играем», — приводит слова Воронина Sport24.
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