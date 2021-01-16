«Тяжеловатое начало». Анжелика Сидорова выиграла первый старт сезона

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова одержала победу на Кубке главы Чувашской республики в Новочебоксарске. На первом старте зимнего сезона Сидорова преодолела планку на высоте 4 метра 75 сантиметров. Видео прыжка Анжелика опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Чебоксары. Тяжеловатое начало, но это же только начало. 4,75», — подписала видео Сидорова.

Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Второе место на турнире в Новочебоксарске заняла Полина Кнороз, преодолевшая планку на высоте 4,55 м. Третьей, с результатом 4,45 м, стала Аксана Гатауллина.

Из-за скандала с ВФЛА российские спортсмены уже второй год не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Возобновить допуск россиян на зарубежные старты международная федерация может не ранее марта.