Россиянка Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м на ЧЕ по конькобежному спорту
Конькобежка Евгения Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м в классическом многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.
Победительницей стала хозяйка соревнований Антойнетте де Йонг, в тройку лучших вошла также её соотечественница Джой Бёне. Ещё одна российская спортсменка Елизавета Голубева показала пятый результат. Наталья Воронина, которая стала второй на дистанции 3000 м, заняла 11-е место.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Женщины. Херенвен (Нидерланды)
Классическое многоборье, 1500 м
1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1.54,83
2. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,66
3. Джой Бёне (Нидерланды) — +1,06...
5. Елизавета Голубева — +1,81...
11. Наталья Воронина (обе — Россия) — +3,83
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