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Россиянка Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м на ЧЕ по конькобежному спорту

Россиянка Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м на ЧЕ по конькобежному спорту
Другие / Конькобежный спорт 0

Конькобежка Евгения Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м в классическом многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.

Победительницей стала хозяйка соревнований Антойнетте де Йонг, в тройку лучших вошла также её соотечественница Джой Бёне. Ещё одна российская спортсменка Елизавета Голубева показала пятый результат. Наталья Воронина, которая стала второй на дистанции 3000 м, заняла 11-е место.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Женщины. Херенвен (Нидерланды)
Классическое многоборье, 1500 м

1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1.54,83
2. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,66
3. Джой Бёне (Нидерланды) — +1,06...
5. Елизавета Голубева — +1,81...
11. Наталья Воронина (обе — Россия) — +3,83

Конькобежный спорт. ЧЕ-2021. Классическое многоборье
Женщины. 1500 м
17 января 2021, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Антойнетте де Йонг
Нидерланды
117.531
2
Ирене Схаутен
Нидерланды
118.518
3
Елизавета Голубева
Россия
118.735
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