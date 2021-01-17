Россиянка Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м на ЧЕ по конькобежному спорту

Конькобежка Евгения Лаленкова стала второй на дистанции 1500 м в классическом многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах.

Победительницей стала хозяйка соревнований Антойнетте де Йонг, в тройку лучших вошла также её соотечественница Джой Бёне. Ещё одна российская спортсменка Елизавета Голубева показала пятый результат. Наталья Воронина, которая стала второй на дистанции 3000 м, заняла 11-е место.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Женщины. Херенвен (Нидерланды)

Классическое многоборье, 1500 м

1. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 1.54,83

2. Евгения Лаленкова (Россия) — +0,66

3. Джой Бёне (Нидерланды) — +1,06...

5. Елизавета Голубева — +1,81...

11. Наталья Воронина (обе — Россия) — +3,83