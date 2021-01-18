Ефимова показала видео в белом купальнике. Губерниев отреагировал

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как спортсменка, одетая в белый купальник, отдыхает у воды.

«Уик-энд. А как вы проводите свои выходные?» — подписала она видео.

«Всё очень неплохо», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.