Ефимова показала видео в белом купальнике. Губерниев отреагировал

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как спортсменка, одетая в белый купальник, отдыхает у воды.
«Уик-энд. А как вы проводите свои выходные?» — подписала она видео.
«Всё очень неплохо», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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