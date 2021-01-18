В Госдуме поддержали использование «Катюши» вместо гимна России на ЧМ и ОИ

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили ОКР использовать вместо гимна песню «Катюша». Это поистине народная песня, песня надежды. Её знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией. Не так много найдётся песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Она перестала принадлежать авторам Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, «Катюша»– народное достояние.

Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Неслучайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали «Катюшей». Неслучайно, встречая русских во всём мире, хозяева приветствуют их легендарной «Катюшей». Для нас это песня победы, верности своему долгу. Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх «Катюша» не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов», — цитирует Пайкина «Р-Спорт».

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.