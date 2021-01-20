Сборная России узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира по гандболу

Завершился предварительный этап чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Египет
3-й тур
Северная Македония – Чили 32:29
Франция – Швейцария 25:24
Португалия – Алжир 26:19
Швеция – Египет 24:23
Словения – Беларусь 29:25
Норвегия – Австрия 38:29
Исландия – Марокко 31:23
Уругвай – Кабо-Верде 10:0 Т
Япония — Ангола 30:29
Хорватия — Катар 26:24
Германия — Венгрия 28:29
Дания — Аргентина 31:20
Испания — Тунис 36:30
Бахрейн — ДР Конго 34:27
Бразилия — Польша 23:33
Групповой этап
Группа 1: Венгрия (4 очка), Испания (3), Германия (2), Польша (2), Бразилия (1), Уругвай (0)
Группа 2: Дания (4 очка), Хорватия (3), Катар (2), Аргентина (2), Япония (1), Бахрейн (0)
Группа 3: Португалия (4 очка), Франция (4), Исландия (2), Норвегия (2), Алжир (0), Швейцария (0)
Группа 4: Швеция (4 очка), Россия (3), Египет (2), Словения (2), Беларусь (1), Северная Македония (0)
Напомним, сборная России завершила предварительный этап чемпионата мира победой со счётом 30:26 над командой Южной Кореи. Первый матч группового этапе россияне проведут сегодня, 20 января, с национальной командой Египта. Начало — 20:00 мск. Для выхода в четвертьфинал нужно занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января.
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