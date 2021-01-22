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Шведский лыжник Эклёф, которому грозила ампутация пальца ноги, сообщил, что всё обошлось

Шведский лыжник Эклёф, которому грозила ампутация пальца ноги, сообщил, что всё обошлось
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский лыжник Михаэль Эклёф рассказал о самочувствии. Ранее сообщалось, что после участия при сильном морозе в марафоне Ла Диагонела у него развился некроз, и он рискует потерять большой палец ноги.

«На данный момент ещё рано делать окончательные выводы, время покажет. Но я хотел бы проинформировать вас, что мне не придётся ампутировать палец ноги, о чём сообщалось ранее.

Впереди восстановление, которое продлится примерно два месяца. Естественно, этот сезон для меня окончен. Ожидаю, что вернусь в строй как можно скорее. И, конечно, смотрю в будущее с оптимизмом.

Я надеюсь, что все извлекут уроки из произошедшего, и такая ситуация больше никогда не повторится», — написал Эклёф на своей странице в «Инстаграме».

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