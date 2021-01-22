Самый тучный гандболист чемпионата мира исполнил зажигательный танец. Видео

В «Инстаграме» появилось видео победного танца гандболиста сборной ДР Конго Готье Мвуби, чей вес, по некоторым данным, может достигать 130 кг. Спортсмен исполнил танец после победы ДР Конго над Анголой со счётом 32:31.

Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола (IHF). Посмотреть видео можно в «инстаграме» ihf.official.

Напомним, ранее к Мвуби обратился легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который сравнил его с собой.

Судя по информации из трансляций чемпионата мира по гандболу, Мавумби весит 110 кг. Мало кто поверил в эти данные, а аргентинское издание La Nacion сообщило, что вес гандболиста — 130 кг. На официальном сайте чемпионата мира указаны другие рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг.