«Зовите меня гигантом». 130-килограммовый электрик стал главной звездой чемпионата мира

Электрик из Конго Готье Мвумби стал главной звездой чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте. Хотя турнир только стартовал и у конголезцев нет ни малейшего шанса побороться за медали, популярность Мвумби уже никто не превзойдёт. Играющий на позиции линейного мощный парень с трудом натягивает футболку на свои плечи и живот, но это не мешает ему одним движением плеч отодвигать соперников и наносить убойные броски.

Броски без промаха

Сборная Демократической Республики Конго в обозримом будущем не попала бы на чемпионат мира по гандболу, если бы количество участников мирового форума не было увеличено. Африка получила дополнительные путёвки, а конголезцы смогли вскочить на подножку уходящего поезда.



Африканцы уже заставили о себе говорить после первого матча со сборной Аргентины, сильнейшей командой Южной Америки. Конголезцы, дебютанты чемпионата мира, выиграли первый тайм со счётом 14:13 и, хотя в итоге уступили, обратили на себя внимание всего мира.



Но главным образом потому, что в их составе на площадке вышел линейный, который ломает все стереотипы о спортсменах. При росте 192 см он весит около 130 кг. При таких габаритах Готье Мвумби очень здорово вылавливал отправленные на него мячи, ловко разворачивался и неотразимо бросал. Причём в прыжке!

Фото: instagram.com/gauthiermvumbi

Один из бросков он вообще сделал с места полусреднего, что для линейных несвойственно, и мяч вонзился в сетку аргентинских ворот. Четыре броска – четыре гола, стопроцентная реализация. А тем, что Мвумби не слишком быстро возвращался из атаки, соперники практически не пользовались.



С одной стороны, Готье Мвумби – гандбольный фрик. Такие спортсмены есть в разных видах спорта. С другой, его гандбольные навыки впечатляют. Особенно с учётом габаритов. В плавании были спортсмены, которые не умели плавать. В лыжных гонках – впервые видели лыжи на чемпионатах мира. Но Мвумби умеет играть в гандбол. И очень неплохо.

Дипломированный электрик

Откуда он вообще взялся?



Родители Мвумби – конголезцы, которые много лет назад эмигрировали во Францию. У Готье двойное гражданство. И вряд ли он думал, что когда-то это ему пригодится.



Гандболом он увлёкся ещё в школе. Одним из его тогдашних соперников был нынешний звёздный полусредний сборной Франции и «ПСЖ» Недим Ремили.



Ремили, правда, пошёл в спорте дальше, а Мвумби нужно было учиться. Он закончил электротехнический колледж, стал квалифицированным электриком, работал по специальности, а гандбол так и остался для него хобби.

Готье доигрался до третьего дивизиона чемпионата Франции, где провёл семь сезонов. Но перед началом текущего сезона перешёл рангом ниже в клуб «Дрё», выступающий в четвёртой лиге. Колоритный линейный там главная звезда. Он не скрывает, что чемпионат мира в Египте может помочь ему подписать полноценный спортивный контракт с профессиональным клубом, а не пылить среди любителей.



За сборную ДР Конго Готье Мвумби выступает уже четвёртый год. Правда, нигде, кроме Африки, его команда не играла, потому что на континенте есть и более сильные сборные, пробивавшиеся на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Фото: instagram.com/gauthiermvumbi

«Зовите меня гигантом!»

После матча Конго с Аргентиной упитанный гандболист стал настоящей звездой. Он выложил пост в «Инстаграме», в котором попросил: «Зовите меня гигантом!»

А в качестве ближайшей цели назвал вполне выполнимую задачу — получить головную повязку лидера сборной Дании (действующий чемпион мира, олимпийский чемпион-2016) и лучшего на сегодняшний день гандболиста мира Миккеля Хансена. Кажется, датчанину лучше поделиться одной из своих многочисленных повязок.



Любопытно, что Мвумби даже не самый крупный в плане веса гандболист мира.



Линейный сборной Литвы Гинтарас Цибульскис при росте 2 метра весит 175 кг! Правда, этот вес он набрал в последнее время, когда стал играть за «Драгунас» из Клайпеды, но поиграл в топ-дивизионах Испании и Нидерландов.

Фото: facebook.com/gintaras.cibulskis

Про Цибульскиса ходили легенды, как он придавливал соперников и ломал им ноги, как он ломал полы в спортивных залах во время падений. Самое интересное, что большая часть легенд – чистая правда. Но вот на чемпионате мира Гинтарас Цибульскис так и не сыграл, в отличие от Готье Мвумби.