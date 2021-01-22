Обнародован размер обязательного взноса России в бюджет ВАДА в 2021 году

В 2021 году Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) $ 1 091 877. Об этом сообщается в документе на сайте организации.
Такую же сумму должны заплатить такие страны, как Франция, Германия, Италия и Великобритания. Первую строчку в списке заняли США, которые должны заплатить в бюджет ВАДА $ 2 931 923. Япония, занявшая второе место, заплатит $ 1 502 800, а Канада, ставшая третьей, — $ 1 465 962.
Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. 14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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