Мария Ласицкене объяснила, почему гимн России на ЧМ и ОИ нельзя заменять «Катюшей»

Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не поддержала предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни «Катюша» вместо гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
«Отношусь к использованию «Катюши» отрицательно. «Катюша» — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счёту является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать.
У «Катюши» есть своё предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», — цитирует её ТАСС.
14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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