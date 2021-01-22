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Эмиль Иверсен отреагировал на возможный отказ Норвегии от этапов КМ по лыжным гонкам

Эмиль Иверсен отреагировал на возможный отказ Норвегии от этапов КМ по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал информацию о том, что Норвегия может отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам из-за риска распространения коронавируса.

«Что касается меня, то чем меньше гонок Кубка мира после чемпионата мира, тем лучше. Звучит нормально. Мне не особо хочется бежать 50 км коньком (марафонскую гонку в Хольменколлене. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Иверсена NRK.

При этом Иверсен не понимает, почему при этом парламент позволил муниципалитетам разрешать продажу алкоголя в кафе и ресторанах.

«Лыжные гонки в лесу – лучшее, что только можно делать. Хорошо, когда у людей есть что-то, чего они ждут с нетерпением. Там не нужно подходить близко друг к другу. Это не моё дело, но бегать на лыжах достаточно безопасно», — заметил он.

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