Эмиль Иверсен отреагировал на возможный отказ Норвегии от этапов КМ по лыжным гонкам

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал информацию о том, что Норвегия может отказаться от проведения этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам из-за риска распространения коронавируса.
«Что касается меня, то чем меньше гонок Кубка мира после чемпионата мира, тем лучше. Звучит нормально. Мне не особо хочется бежать 50 км коньком (марафонскую гонку в Хольменколлене. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Иверсена NRK.
При этом Иверсен не понимает, почему при этом парламент позволил муниципалитетам разрешать продажу алкоголя в кафе и ресторанах.
«Лыжные гонки в лесу – лучшее, что только можно делать. Хорошо, когда у людей есть что-то, чего они ждут с нетерпением. Там не нужно подходить близко друг к другу. Это не моё дело, но бегать на лыжах достаточно безопасно», — заметил он.
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