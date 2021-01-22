Легков рассказал об ожиданиях от дебюта Устюгова в сезоне Кубка мира

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков поделился ожиданиями от выступления Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Лахти в ближайшие выходные.

Напомним, Устюгов, перенёсший коронавирус, ещё не выступал в гонках Кубка мира в сезоне-2020/2021. В Лахти он выступит только в эстафете.

«У него будет только эстафета. Он в любом случае на 7,5 км выступит неплохо. Я в этом даже не сомневаюсь. Дистанция небольшая, плюс всего один старт. На эстафету можно хорошо настроиться. Бывает, что в личных гонках спортсмен не очень хорошо выступает, а в эстафетах намного лучше. Но это к Сергею не относится. Он везде всегда выступал хорошо.

После этапа в Лахти будет дальше готовиться, бегать соревнования, разгоняться. До чемпионата мира ещё месяц. Ему по силам выйти к нему на пик», — цитирует Легкова «Матч ТВ».