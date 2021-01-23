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Россия, Швеция, Египет и Словения сохранили шансы на выход в 1/4 финала ЧМ по гандболу

Россия, Швеция, Египет и Словения сохранили шансы на выход в 1/4 финала ЧМ по гандболу
Другие / Гандбол 0

На чемпионате мира по гандболу в Египте завершились матчи второго тура основного раунда соревнований в группе IV. В первом из них сборная России разгромила команду Северной Македонии со счётом 32:20. Затем сборная Египта с крупным счётом обыграла белорусских гандболистов – 35:26. Во встрече команд Словении и Швеции была зафиксирована ничья – 28:28.

Это означает, что перед третьим туром основного раунда четыре команды группе IV претендуют на две путёвки в четвертьфинал. В активе сборных Швеции и Египта по 6 очков, команды России и Словении набрали по пять баллов.

24 января в 20:00 мск сыграют команды Египта и Словении, а в 22:30 начнётся встреча Россия – Швеция. Победители этих матчей гарантируют себе выход в четвертьфинал.

ЧМ-2021 (м). Группа IV. 2-й тур
22 января 2021, пятница. 17:30 МСК
Северная Македония
Окончен
20 : 32
Россия
ЧМ-2021 (м). Группа IV. 2-й тур
22 января 2021, пятница. 20:00 МСК
Египет
Окончен
35 : 26
Беларусь
ЧМ-2021 (м). Группа IV. 2-й тур
22 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Словения
Окончен
28 : 28
Швеция
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