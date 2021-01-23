Иверсен: Большунов постоянно создаёт опасность, он не видит людей на трассе

Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал инцидент незадолго до финиша. Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.

«Большунов постоянно создаёт опасность, не видит людей на трассе и рвётся вперёд. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьёзно. Приходится держать дистанцию, когда идёшь рядом с россиянином. Да, Большунов очень хорош, но может быть и опасным», — приводит слова Иверсена NRK.

Весь пьедестал стал в итоге норвежским. Вслед за Иверсеном финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.