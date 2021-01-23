Иверсен: Большунов постоянно создаёт опасность, он не видит людей на трассе
Победитель скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал инцидент незадолго до финиша. Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали на повороте на последний спуск. В итоге оба сломали палки и выбыли из борьбы за медали, отстав на финише на 20 секунд.
«Большунов постоянно создаёт опасность, не видит людей на трассе и рвётся вперёд. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьёзно. Приходится держать дистанцию, когда идёшь рядом с россиянином. Да, Большунов очень хорош, но может быть и опасным», — приводит слова Иверсена NRK.
Весь пьедестал стал в итоге норвежским. Вслед за Иверсеном финишировал Сьюр Рёте. Тройку лучших замкнул Пол Голберг.
Большунов — о падении в скиатлоне: возвращать долги будем на чемпионате мира
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