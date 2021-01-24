Вяльбе исключила, что Холунд нарочно врезался в Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент, который произошёл перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финишном спуске россиянин Александр Большунов столкнулся с норвежцем Хансом Кристером Холундом. В результате оба соперника выбыли из борьбы за медали, а норвежские лыжники заняли весь пьедестал.

После гонки Большунов не исключил, что это было частью командной тактики норвежской команды.

«Есть видео момента, ходили смотреть. Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал, и Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».