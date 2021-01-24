«Чего только ни хочется сделать людям по трассе». Якимушкин — об инциденте с Большуновым

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Я не был на финише и не видел. Видел, что Серёга отставал. Думал, никаких серьёзных разборок уже не будет. Поднялся наверх, посмотрел, как Саня спускается с финном. А вот того, что было после финиша, уже не наблюдал. Не знаю, о чём думал Саня, о чём думал финн и как всё это получилось. Это финиш, эмоции, это такой адреналин. Что только ни происходит здесь, чего только ни хочется сделать людям по трассе», — сказал Якимушкин в эфире Матч ТВ.