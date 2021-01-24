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Удар палкой и эмоции Большунова на финише — в видеообзоре эстафеты на этапе КМ в Лахти

На странице Международной федерации лыжного спорта (FIS) в «Твиттере» был опубликован видеообзор мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

На финише эстафетной гонки финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, однако этот момент не попал в видеообзор. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

Посмотреть видео можно на странице FIS Cross Country в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Ski Federation.

При этом россияне завоевали бронзовую медаль гонки. На пьедестал поднялась вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.