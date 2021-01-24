Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Рейс-директор FIS: финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно

Рейс-директор FIS: финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Рейс-директор Международной федерации лыжных гонок (FIS) Пьер Миньере объяснил решение жюри по стычке россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Когда идёшь первым, то можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно. Большунов тоже всё делал правильно, он не мог переместиться на другую траекторию. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать это не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что.

В следующем эпизоде Большунов ударил соперника палкой. Это не то, что мы хотим видеть от спортсменов. Такое поведение неприемлемо. Поэтому и было принято наказание. Дисквалификация Большунова распространяется только на сегодня. Если бы завтра были гонки, он бы мог участвовать», — сказал Миньере в эфире «Матч ТВ».

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали
У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021