Рейс-директор FIS: финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно

Рейс-директор Международной федерации лыжных гонок (FIS) Пьер Миньере объяснил решение жюри по стычке россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Когда идёшь первым, то можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал всё правильно. Большунов тоже всё делал правильно, он не мог переместиться на другую траекторию. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать это не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что.



В следующем эпизоде Большунов ударил соперника палкой. Это не то, что мы хотим видеть от спортсменов. Такое поведение неприемлемо. Поэтому и было принято наказание. Дисквалификация Большунова распространяется только на сегодня. Если бы завтра были гонки, он бы мог участвовать», — сказал Миньере в эфире «Матч ТВ».