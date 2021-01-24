Норвежский журналист: Россия прогнила от допинга

Норвежское издание Dagbladet высказало возмущение реакцией российских спортсменов и руководителей на два инцидента, произошедших на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти: падение перед финишем в скиатлоне и стычка с финским лыжником на финише эстафеты. В обоих принял участие лучший лыжник мира Александр Большунов, показавший себя, по мнению норвежцев, с неприглядной стороны, но российское руководство сразу же бросилось его защищать.

В редакционной статье «Россия прогнила от допинга» норвежский журналист Эстен Сэтер связывает позицию России с допинговым скандалом, из-за которого российская спортивная культура настолько прогнила, что её представители не в состоянии трезво оценивать ситуацию.

Особое возмущение у норвежцев вызвал комментарий отца лыжника – Александра Большунова — старшего, который заявил: «Если им не отвечать, то они Россию будут унижать». А ещё добавил, что не осуждает сына и поступил бы хлеще.

Норвежское издание не удивлено, что на защиту Большунова встали тренер Юрий Бородавко и лыжник Евгений Белов, замешанные в допинговых скандалах.

«Они продолжают обманывать себя, обвиняя остальной мир в своих проблемах. Россия должна понять, что если по-настоящему хорошо соревноваться, то и не нужно будет противопоставлять себя другим. Россия же встала против дыма почти во всех видах спорта. И это их вина.

Случившееся — печальное следствие того, что русские не хотят ничего делать со своей прогнившей культурой. Поистине неприемлемое в России произошло не на лыжне. Это продолжается десятилетиями, и нет никаких гарантий, что мошенничество осталось в прошлом.

И гарантий не будет до тех пор, пока сами русские не сочтут неловким пережёвывать таблетку прогнившей спортивной культуры», — написано в статье Dagbladet.

Отец Большунова: это просто скотство. Нужно подходить по-русски и давать в морду