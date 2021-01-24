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Саночник Семён Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Иглсе

Саночник Семён Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Иглсе
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский саночник Семён Павличенко занял первое место в спринте на этапе Кубка мира, который проходил в Иглсе (Австрия). Ставшего вторым итальянца Кевина Фишналлера Павличенко опередил на 0,08 секунды. Третий результат показал немец Феликс Лох. Россиянин Роман Репилов занял седьмое место.

Напомним, что накануне Павличенко стал вторым на стандартной дистанции, уступив Лоху 0,006 секунды. В других дисциплинах санного спорта россияне на этапе Кубка мира в Иглсе остались без наград.

Санный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Иглс, Австрия
Мужчины. Одноместные сани. Спринт

1. Семён Павличенко (Россия) – 32,341.
2. Кевин Фишналлер (Италия) – 32,421.
3. Феликс Лох (Германия) – 32,428…
7. Роман Репилов (Россия) – 32,529.

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