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Сергей Шишкарёв: в мужском гандболе Россия отстаёт лет на 10 от таких сборных, как Швеция

Сергей Шишкарёв: в мужском гандболе Россия отстаёт лет на 10 от таких сборных, как Швеция
Другие / Гандбол 0
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв подвёл итоги выступления мужской сборной России на чемпионате мира. Российские гандболисты упустили шанс выйти в четвертьфинал, разгромно проиграв Швеции – 20:34.

«Это был тот матч, когда ждёшь, когда он закончится. Счёт 20:34 говорит о том, что мы в мужском гандболе отстаём лет на 10 от таких сборных, как Швеция. Причём у шведов не приехали на турнир девять игроков основного состава, тем не менее им нашлась достойная замена. Необъяснимое состояние нашей сборной. Мы победили словенцев, сыграли вничью с белорусами, и с этими командами шведы сыграли две ничьи. Не то, что российского флага и гимна не было сегодня, а не было и команды сегодня. Разве что только красивая форма с цветами нашего флага была.

Главный тренер Велимир Петкович в тайм-ауте в первом тайме говорил нашей команде: «Можно проигрывать, но можно проигрывать по-разному. Будьте мужиками!» Ну а кто у нас сегодня были мужиками? Косоротов, Котов, Андреев, Васильев, всё. А где остальные мужики? Тебя как ребёнка унижают в игре, а Житников как ребёнок улыбается в ответ. Должен быть звериный оскал, а не такая улыбка", — приводит слова Шишкарёва РИА «Новости».

Россия вылетела с чемпионата мира. Надо было побеждать, а нас разгромили
Российские гандболисты вообще не сопротивлялись в игре со шведами, представ дворовой детской командой, которая сыграла со взрослыми.
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