Сергей Шишкарёв: в мужском гандболе Россия отстаёт лет на 10 от таких сборных, как Швеция

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв подвёл итоги выступления мужской сборной России на чемпионате мира. Российские гандболисты упустили шанс выйти в четвертьфинал, разгромно проиграв Швеции – 20:34.

«Это был тот матч, когда ждёшь, когда он закончится. Счёт 20:34 говорит о том, что мы в мужском гандболе отстаём лет на 10 от таких сборных, как Швеция. Причём у шведов не приехали на турнир девять игроков основного состава, тем не менее им нашлась достойная замена. Необъяснимое состояние нашей сборной. Мы победили словенцев, сыграли вничью с белорусами, и с этими командами шведы сыграли две ничьи. Не то, что российского флага и гимна не было сегодня, а не было и команды сегодня. Разве что только красивая форма с цветами нашего флага была.

Главный тренер Велимир Петкович в тайм-ауте в первом тайме говорил нашей команде: «Можно проигрывать, но можно проигрывать по-разному. Будьте мужиками!» Ну а кто у нас сегодня были мужиками? Косоротов, Котов, Андреев, Васильев, всё. А где остальные мужики? Тебя как ребёнка унижают в игре, а Житников как ребёнок улыбается в ответ. Должен быть звериный оскал, а не такая улыбка", — приводит слова Шишкарёва РИА «Новости».