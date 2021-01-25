Россия вылетела с чемпионата мира. Надо было побеждать, а нас разгромили

Мужская сборная России по гандболу завершила выступление на чемпионате мира в Египте, не сумев выйти в четвертьфинал. С той игрой, которую россияне показали в ключевом матче со шведами, в числе восьми лучших сборных мира делать, конечно, нечего. Российская команда проиграла с разницей в 14 мячей в матче, в котором необходима была победа.

Шведская стенка

Про игру Россия – Швеция много не скажешь.



Потому что говорить именно об игре нечего. Да и не было её, игры. Было избиение одной сборной, которая практически не сопротивлялась. Словно столкнулись детская дворовая команда и профессионалы, не ставшие делать поблажек.



Ни защиты, ни нападения, ни скорости. Ничего этого у нашей сборной не было. Не было и главного – того огня в глазах, без которого подобные матчи не выигрываются.



Расклад ведь был простой: победа и путёвка в четвертьфинал.

Россияне разгромили македонцев на чемпионате мира. Даже лишившись лучшего бомбардира От четвертьфинала сборную России отделяет одна победа.

Но последовало позорное поражение. Всё, что могли сделать наши – биться в шведскую стенку.



«Вы проигрываете! Вы проигрываете! Но вы не играете! Есть разница, как проиграть» — восклицал главный тренер сборной России Велимир Петкович во время тайм-аута в первом тайме. Счёт к тому времени был уже разгромным, а команды сыграли только 10 минут!



Действительно, разница есть. Проиграть в борьбе, в битве, проиграть так, чтобы потом соперники вспоминали, какой ценой далась победа – это одно. Проиграть так, как сделала сборная России – совсем другое. Шведы даже не вспомнят про этот матч.



Шведы, кажется, были даже разочарованы, что игры не получилось. Шведы, которые столкнулись с массовым отказом игроков лететь в Египет и наскоро сколотившие новую сборную.

Ничего нового

Турнир для нашей сборной завершён.



Чем он запомнился? Красивыми матчами со Словенией и Беларусью. Соперниками достойными, на фоне которых и наши ребята смотрелись здорово.

Проходными матчами с корейской молодёжью и слабыми македонцами, в которых шансов проиграть практически не было.



И двумя разгромами от крепких, но не звёздных сборных Египта и Швеции.

А где была сборная России? Египетские гандболисты разгромили наших на чемпионате мира Впрочем, шансы на четвертьфинал ещё не потеряны. Только права на ошибку больше нет.

Именно таков уровень нашего мужского гандбола. Обыгрывать слабых и иногда выдавать достойные матчи с сильными соперниками. Отдельные матчи, но не турниры. Да и с чего бы? Молодые египтяне выигрывают чемпионаты мира по своему возрасту, а молодые россияне на эти турниры не всегда пробиваются.



Ничего нового. Но… Давайте наберёмся терпения и будем верить, что когда-нибудь наша сборная будет регулярно входить в топ-8 на любых турнирах и бороться за медали.