Норвежский сайт: проблема России не в идиотском поведении Александра Большунова

Норвежский портал Dagbladet выпустил статью, посвящённую скандальному поведению российского лыжника Александра Большунова в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

«Он в бешенстве», — пишут российские сайты после того, как их национальный герой вышел из себя. Проблема России не в идиотском поведении Александра Большунова. Российский лыжный король отмахнулся после грубого тактического манёвра финского спортсмена, и это было объяснимо. Но куда хуже обстояли дела с последующим наездом на финских лыжников на финише, в результате которого Большунов и российская эстафетная команда были дисквалифицированы.

Хуже всего то, что ведущие российские спортсмены систематически загоняют себя в угол. Россия полностью изолирована. Пока что их спортивных героев щадят на крупнейших чемпионатах, но это не продлится долго, если русский менталитет не изменится.



Им надо перестать покрывать собственные скандалы, надо выступать против прогнившей спортивной культуры и, например, попросить папу Большунова прекратить поощрять драки своего сына», — говорится в статье.