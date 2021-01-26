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Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на 4 года

Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на 4 года
Другие / Прочие виды спорта 0
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Федерация тяжёлой атлетики России на своём официальном сайте объявила о дисквалификации тяжелоатлета Дмитрия Петрова на четыре года.

«В соответствии с федеральным законом „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“, на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА „РУСАДА“ № 01/2020 Федерация тяжёлой атлетики России 25 января 2021 года приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дмитрия Петрова на 4 года», – говорится в сообщении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что первая и единственная в российской истории олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике Оксана Сливенко находится в статусе временно отстранённой от соревновательной деятельности. Причина — положительная допинг-проба, которая была взята у спортсменки почти три года назад. С тех пор дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА не вынес окончательного вердикта о виновности или невиновности штангистки.

У лучшей штангистки в истории России нашли допинг. Дело тянется почти три года
За это время Оксана Сливенко получила олимпийское золото, родила ребёнка и продолжает жить активной жизнью.
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