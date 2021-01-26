Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на 4 года

Федерация тяжёлой атлетики России на своём официальном сайте объявила о дисквалификации тяжелоатлета Дмитрия Петрова на четыре года.

«В соответствии с федеральным законом „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“, на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА „РУСАДА“ № 01/2020 Федерация тяжёлой атлетики России 25 января 2021 года приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дмитрия Петрова на 4 года», – говорится в сообщении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что первая и единственная в российской истории олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике Оксана Сливенко находится в статусе временно отстранённой от соревновательной деятельности. Причина — положительная допинг-проба, которая была взята у спортсменки почти три года назад. С тех пор дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА не вынес окончательного вердикта о виновности или невиновности штангистки.