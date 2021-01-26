Шишкарёв: после матча со Словенией у России выросли крылья. Но мы быстро их опалили

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира. Российские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал.

«Итоги чемпионата мира вызывают смешанные чувства. Но я всё равно заношу этот чемпионат в плюс Федерации гандбола России и новой сборной под руководством Велимира Петковича. После матча со Словенией у нас выросли крылья, но мы быстро их опалили, не знаю, о какое солнце.

Самое главное, что если брать сухую статистику, то на прошлом чемпионате мира мы проиграли три матча из трёх и не имели никаких шансов на выход из группы. А на этом чемпионате мира, куда мы попали по специальному предложению, мы вышли из группы с первого места, выиграв два матча и один сыграв вничью. Матч со Словенией подарил нам большие надежды. Но давайте смотреть правде в глаза: не хватает нам длинной «скамейки», не хватает физической подготовки. Но это не повод опускать руки, будем работать дальше.

Ещё раз хочу выразить доверие Велимиру Петковичу. Это системный человек, который объехал все клубы Суперлиги, поговорил со всеми тренерами, который отдал дань уважения всем специалистам, добивавшимся ярких успехов в российском гандболе. За период до чемпионата Европы я в первую очередь жду от него системной работы по взаимодействию с тренерами Суперлиги, по подготовке резерва, не только игроков, но и тренеров. Жду посещения наших спортивных школ, училища олимпийского резерва, передачи своего опыта и некой общей координации действий по подготовке кадров в мужском гандболе. А уже ближе к осени будем оценивать состояние сборной России и ставить конкретные задачи на турнир», — рассказал Шишкарёв на встрече с журналистами.