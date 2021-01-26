12 словенских гандболистов отравились перед решающим матчем с хозяевами чемпионата мира

12 игроков сборной Словении по гандболу отравились перед решающим матчем основного раунда чемпионата мира с хозяевами соревнований египтянами. В итоге игра завершилась вничью 25:25, и египтяне вышли в четвертьфинал.
«Наша команда никогда не искала оправданий. Конечно, мы могли что-то сделать иначе, но в этот раз — перед решающим матчем с Египтом — мы оказались в ситуации, которой раньше не представляли.
Сразу 12 игроков сборной Словении получили пищевое отравление за 24 часа до матча с Египтом. Это был не вирус. Ребята кричали от боли, их рвало, они в спешке бежали в туалет. Их жизни были на кону. Наш сильнейший игрок Блаж Благотиншек потерял сознание в раздевалке перед игрой и упал, простите, в свои рвотные массы. Его отвезли в отель.
Девять игроков, несмотря на плохое состояние, решили постоять за себя, за команду и побороться за выход в четвертьфинал. Они боролись за Словению!
Наши проблемы мало интересовали ответственных лиц. Вернувшись в отель, мы сделали все необходимые записи. Такого на турнире подобного уровня быть не может", — приводит текст заявления Федерации гандбола Словении Handball-Planet.
- 26 января 2021
-
16:42
-
16:00
-
15:02
-
14:34
-
14:13
-
13:14
-
13:13
-
12:07
-
12:00
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
10:34
-
10:01
-
09:55
-
09:00
-
01:29
-
00:41
- 25 января 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:13
-
23:05
-
22:34
-
21:05
-
21:00
-
20:29
-
20:10
-
20:03
-
19:53
-
19:35
-
18:51
-
17:54