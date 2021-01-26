12 словенских гандболистов отравились перед решающим матчем с хозяевами чемпионата мира

12 игроков сборной Словении по гандболу отравились перед решающим матчем основного раунда чемпионата мира с хозяевами соревнований египтянами. В итоге игра завершилась вничью 25:25, и египтяне вышли в четвертьфинал.

«Наша команда никогда не искала оправданий. Конечно, мы могли что-то сделать иначе, но в этот раз — перед решающим матчем с Египтом — мы оказались в ситуации, которой раньше не представляли.

Сразу 12 игроков сборной Словении получили пищевое отравление за 24 часа до матча с Египтом. Это был не вирус. Ребята кричали от боли, их рвало, они в спешке бежали в туалет. Их жизни были на кону. Наш сильнейший игрок Блаж Благотиншек потерял сознание в раздевалке перед игрой и упал, простите, в свои рвотные массы. Его отвезли в отель.

Девять игроков, несмотря на плохое состояние, решили постоять за себя, за команду и побороться за выход в четвертьфинал. Они боролись за Словению!

Наши проблемы мало интересовали ответственных лиц. Вернувшись в отель, мы сделали все необходимые записи. Такого на турнире подобного уровня быть не может", — приводит текст заявления Федерации гандбола Словении Handball-Planet.