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В Греции арестовали тренера по подозрению в изнасиловании 11-летней спортсменки

В Греции арестовали тренера по подозрению в изнасиловании 11-летней спортсменки
Другие / Парусный спорт 0

Бывший тренер по парусному спорту был арестован в Греции по обвинению в изнасиловании 11-летней спортсменки, имевшем место 9 лет назад, информирует Inside the Games. Имя тренера не разглашается.

Сообщается, что 38-летний мужчина был задержан на острове Самос. Ему предъявили обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, неоднократных сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Прокуроры получили показания спортсменки, которой сейчас 21 год, и её родителей.

Обвиняемый отрицает вменяемые ему обвинения. Ранее в интервью он утверждал, что с его стороны не предпринималось никаких насильственных действий в отношении 11-летней девушки. По его словам, он лишь состоял с ней в отношениях и планировал жениться.

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