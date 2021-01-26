В Греции арестовали тренера по подозрению в изнасиловании 11-летней спортсменки

Бывший тренер по парусному спорту был арестован в Греции по обвинению в изнасиловании 11-летней спортсменки, имевшем место 9 лет назад, информирует Inside the Games. Имя тренера не разглашается.

Сообщается, что 38-летний мужчина был задержан на острове Самос. Ему предъявили обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, неоднократных сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении. Прокуроры получили показания спортсменки, которой сейчас 21 год, и её родителей.



Обвиняемый отрицает вменяемые ему обвинения. Ранее в интервью он утверждал, что с его стороны не предпринималось никаких насильственных действий в отношении 11-летней девушки. По его словам, он лишь состоял с ней в отношениях и планировал жениться.