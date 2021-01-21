Конор Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании, которые против него выдвинули.
«Эти обвинения я могу назвать старыми новостями. Этот случай расследуется уже два года. Сейчас я чист, а в моей жизни полно позитива. Теперь мне предстоит новое испытание — бой с Дастином Порье», — рассказал он на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.
Напомним, Макгрегор обвиняется в нападении и изнасиловании женщины в отеле Дублина 9 декабря 2018 года после того, как она отказалась от его ухаживаний. Перед тем как якобы изнасиловать женщину, Макгрегор, как сообщается, обхватил руками шею истицы и трижды поднял. Женщина требует компенсацию в размере от $ 1,79 до 2,13 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в Дублине и покупку нового, а также медицинские расходы.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье.
- 21 января 2021
-
17:36
-
16:59
-
16:49
-
16:19
-
16:08
-
16:00
-
15:28
-
15:03
-
14:21
-
13:35
-
13:10
-
12:00
-
11:19
-
11:00
-
10:01
-
09:02
-
00:54
-
00:00
- 20 января 2021
-
23:52
-
23:14
-
20:34
-
19:28
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:12
-
17:46
-
17:38
-
16:30
-
16:00
-
15:12
-
14:00
-
13:41
-
13:04
-
13:02