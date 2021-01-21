Конор Макгрегор отреагировал на обвинения в изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании, которые против него выдвинули.

«Эти обвинения я могу назвать старыми новостями. Этот случай расследуется уже два года. Сейчас я чист, а в моей жизни полно позитива. Теперь мне предстоит новое испытание — бой с Дастином Порье», — рассказал он на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.

Напомним, Макгрегор обвиняется в нападении и изнасиловании женщины в отеле Дублина 9 декабря 2018 года после того, как она отказалась от его ухаживаний. Перед тем как якобы изнасиловать женщину, Макгрегор, как сообщается, обхватил руками шею истицы и трижды поднял. Женщина требует компенсацию в размере от $ 1,79 до 2,13 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в Дублине и покупку нового, а также медицинские расходы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Порье.