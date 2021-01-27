FIS утвердила дату и место проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут с 19 по 21 марта.

Изначально планировалось, что финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Пекине (Китай), но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

Также сообщается, что этап в Осло (Норвегия) не будет отменён, поскольку местные власти одобрили коронавирусные меры безопасности, принятые FIS.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам (оставшиеся этапы)

29-31 января — Фалун (Швеция)

6-7 февраля — Ульрисехамн (Швеция)

20-21 февраля — Нове-Место (Чехия)

12-14 марта — Осло (Норвегия)

19-21 марта — Лиллехаммер (Норвегия).