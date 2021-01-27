Елена Исинбаева: в спорте твои цели — чёткие и понятные. В обычной жизни всё не так
Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась размышлениями о поиске целей.
«Когда у тебя есть цель, жизнь имеет смысл. Так легко в спорте, ты точно знаешь, зачем тренируешься и выступаешь. Твои цели чёткие и понятные. В обычной жизни всё не так. Всё по-другому. Всё гораздо сложнее и запутаннее», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой.
Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
Елена Исинбаева: сегодня я бабушка
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