Под Санкт-Петербургом пройдёт этап ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross

29-30 января на всесезонном курорте «Игора» в 54 км от Санкт-Петербурга уже в четвёртый раз пройдёт этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Скоростной спуск на коньках – один из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта, который уже в ближайшие годы может войти в программу Олимпийских игр.

В этом году в связи с коррективами, которые внесла пандемия, чемпионат Red Bull Ice Cross пройдёт в новом формате. Весь чемпионат разделён на четыре дивизиона: США, Канада, Европа и Россия. В каждом дивизионе пройдут свои соревнования, по итогам которых 32 лучших спортсмена примут участие в финальном этапе и поборются за звание чемпиона сезона-2020/2021.

Специально построенная для этапа чемпионата мира Red Bull Ice Cross ледовая трасса на курорте «Игора» стала на 40 метров длиннее, чем в 2020 году: её протяжённость составляет 340 метров. Трасса расположена вблизи Ледового дворца, откуда открывается красивый вид на весь трек. Скоростная трасса содержит как техничные элементы, так и быстрые повороты, не прощающие ошибок. Перепад высот составляет 35 метров. Конфигурация ледовой трассы включает в себя пять крутых поворотов, трамплины, а также элементы step-up и wall ride.

В прошлом году лучшим среди мужчин на российском этапе чемпионата мира Red Bull Ice Cross на курорте «Игора» стал австриец Лука Даллаго. Главный претендент на чемпионский титул среди российских райдеров Дмитрий Мурлычкин из-за травмы вынужден был пропустить этап, но в этом году он всерьёз намерен включиться в борьбу за победу и чемпионский титул.

Кульминацией спортивного уик-энда станет финал в индивидуальных соревнованиях, который состоится 30 января, вечером. Весь день на курорте «Игора» для поклонников зимних видов спорта будут проходить различные мастер-классы, конкурсы, развлечения для детей и взрослых. Также будут доступны трассы для катания на горных лыжах и тюбинге, площадка для кёрлинга, ледовая арена для катания на коньках, а в кафе и ресторанах курорта гостей ждёт домашняя кухня.

Старт соревнований 30 января – в 17:00. Вход для зрителей свободный.