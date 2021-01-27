Спортивный врач объяснил, как фуросемид мог попасть в организм Шубенкова

Спортивный врач и врач футбольной команды «Рубин» Михаил Бутовский прокомментировал сообщения СМИ о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова. В пробе спортсмена якобы обнаружен фуросемид.

«Фуросемид — петлевой диуретик, или мочегонный препарат. Нарушает реабсорбцию ионов натрия и хлора в толстом сегменте восходящей части петли Генле. Он мог попасть в организм случайно в загрязнённом препарате или в пищевой добавке — спортивном питании», — сказал Бутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

30-летний Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный призёр первенства планеты, трёхкратный чемпион Европы. Он является единственным спринтером в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

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