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Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы, преодолев планку на высоте 4,80 м

Анжелика Сидорова выиграла чемпионат Москвы, преодолев планку на высоте 4,80 м
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате Москвы по лёгкой атлетике. Она преодолела планку на высоте 4 метра 80 см. 16 января на первом старте зимнего сезона — Кубке главы Чувашии в Новочебоксарске — Сидорова прыгнула на 4,75 м.

«Сегодня уже повеселее всё было. 4,80.
Дальше:
7.02 «Русская зима»
15-17.02 Чемпионат России
21.02 Фестиваль прыжков с шестом», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Из-за скандала с ВФЛА российские спортсмены уже второй год не могут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Возобновить допуск россиян на зарубежные старты международная федерация может не ранее марта.

Легкоатлетка Сидорова признана спортсменкой года в России
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