«Мы никогда не видели подобного». Эксперты о драме в игре Дания — Египет на ЧМ по гандболу

Четвертьфинальный матч мужского чемпионата мира по гандболу в Египте между хозяевами соревнований и командой Дании получился весьма драматичным. Основное время завершилось вничью 28:28, затем команды провели два овертайма, по итогам которых не смогли выявить победителя. В серии семиметровых победу одержали датчане. Итоговый счёт — 39:38.

После матча эксперты не скрывали эмоций.

«Это просто безумие. Что за драма! Мы никогда не видели подобного в столь важном матче сборных. Такого раньше не случалось. Всё очень драматично. Это был невероятный гандбольный матч. В этой игре было всё. Думаю, это самое дикое, что мы видели за долгое время», — сказал эксперт телеканала NRK Ховард Тведтен.

«Было ли что-то более дикое в четвертьфинале?» — воскликнул Даниэль Хёглунд в эфире TV3.

«Не думаю, что когда либо видел нечто подобное», — признался эксперт TV3 Кристиан Кьеллин.