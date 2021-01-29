Диггинс обошла Йохауг в индивидуальной гонке в Фалуне, россиянок нет в топ-10

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла индивидуальную гонку на 10 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды.

Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 11-е место. Яна Кирпиченко стала 24-й, Анна Нечаевская — 28-й, Екатерина Смирнова — 33-й, Лилия Васильева — 34-й, Мария Истомина — 37-й. Наталья Непряева сошла.

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Кубок мира по лыжным гонкам. Фалун (Швеция). Женщины. Индивидуальная гонка (10 км коньковым ходом)

1. Джессика Диггинс (США) — 23.35,9

2. Терезе Йохауг (Норвегия) — +2,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +14,6

4. Рагниль Хага (Норвегия) — +40,6

5. Хейди Венг (Норвегия) — +41,1.