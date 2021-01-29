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Саночник Семён Павличенко завоевал серебро в спринте на чемпионате мира

Российский саночник Семён Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте в первый день чемпионата мира, который проходит в Кёнигcзе (Германия).

Победителем стал австриец Нико Гляйршер, третьим — его брат Давид Гляйршер. Россиянин Роман Репилов показал седьмой результат, Александр Горбацевич стал 14-м.

Лучшей среди россиянок в спринте стала Виктория Демченко, занявшая пятое место.

Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).



Санный спорт. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия

Спринт. Мужчины. Одноместные сани

1. Нико Гляйршер (Австрия) – 38,375.

2. Семён Павличенко (Россия) – 38,416.

3. Давид Гляйршер (Австрия) – 38,417…

7. Роман Репилов (Россия) – 38,544…

14. Александр Горбацевич (Россия) – 40,451.

Женщины. Одноместные сани

1. Юлия Таубитц (Германия) – 39,101.

2. Анна Беррейтер (Германия) – 39,112.

3. Дайана Эйтбергер (Германия) – 39,300…

5. Виктория Демченко (Россия) – 39,322.

6. Татьяна Иванова (Россия) – 39,359…

11. Екатерина Батурина (Россия) – 39,632…

14. Екатерина Катникова (Россия) – 40,101.