Саночник Семён Павличенко завоевал серебро в спринте на чемпионате мира

Российский саночник Семён Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте в первый день чемпионата мира, который проходит в Кёнигcзе (Германия).
Победителем стал австриец Нико Гляйршер, третьим — его брат Давид Гляйршер. Россиянин Роман Репилов показал седьмой результат, Александр Горбацевич стал 14-м.
Лучшей среди россиянок в спринте стала Виктория Демченко, занявшая пятое место.
Российская команда выступает на турнире под флагом с символикой национальной федерации в бело-голубых тонах и названием Russian Luge Federation (RLF).
Санный спорт. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Спринт. Мужчины. Одноместные сани
1. Нико Гляйршер (Австрия) – 38,375.
2. Семён Павличенко (Россия) – 38,416.
3. Давид Гляйршер (Австрия) – 38,417…
7. Роман Репилов (Россия) – 38,544…
14. Александр Горбацевич (Россия) – 40,451.
Женщины. Одноместные сани
1. Юлия Таубитц (Германия) – 39,101.
2. Анна Беррейтер (Германия) – 39,112.
3. Дайана Эйтбергер (Германия) – 39,300…
5. Виктория Демченко (Россия) – 39,322.
6. Татьяна Иванова (Россия) – 39,359…
11. Екатерина Батурина (Россия) – 39,632…
14. Екатерина Катникова (Россия) – 40,101.
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