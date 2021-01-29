Александр Третьяков: вселяет оптимизм то, какую форму я набрал перед чемпионатом мира

Российский скелетонист Александр Третьяков после победы на заключительном этапе Кубка мира в Инсбруке выразил мнение, что подходит к чемпионату мира в хорошей форме.
В общем зачёте Кубка мира Третьяков занял пятое место. На первых двух этапах соревнований, в Сигулде, олимпийский чемпион занимался обкаткой новых саней, позже лидеры сборной России пропустили два этапа Кубка мира в интересах подготовки к первенству планеты.
«Сезон практически закончился, приходит хорошее настроение. Сначала лил дождь, но ко второй попытке вышло солнце. Вселяет оптимизм перед чемпионатом мира то, какую форму я набрал. Два заезда были практически одинаковыми. Были небольшие ошибки, но это мелочи, есть над чем работать. Сезон начинался тяжело, я перешёл на новую технику, работал с новым специалистом из Германии. Не всё получалось, на первых этапах было много ошибок. Пришлось пропустить этапы, чтобы побольше потренироваться. С оптимизмом смотрю на предстоящий чемпионат мира», — приводит слова Третьякова сайт «Матч ТВ».
Чемпионат мира пройдёт с 5 по 14 февраля в Альтенберге (Германия).
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