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Гайтюкевич и Мордасов — третьи на этапе Кубка мира по бобслею в Инсбруке

Гайтюкевич и Мордасов — третьи на этапе Кубка мира по бобслею в Инсбруке
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место в соревновании двоек на этапе Кубка мира в Инсбруке (Австрия). Победу одержал немецкий экипаж Франческо Фридриха и Александра Шюллера. Обладателями бронзовой награды стали Оскарс Кибепрманис и Матис Микнис из Латвии.

Ещё один российский экипаж Алексея Стульнева и Кирилла Антюха занял 20-е место.

Бобслей. Кубок мира. Восьмой этап. Инсбрук, Австрия.
Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих – Александр Шюллер (Германия) – 1.43,08
2. Оскар Киберманис – Матис Микнис (Латвия) – 1.43,80
3. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 1.43,90…
20. Алексей Стульнев – Кирилл Антюх (Россия) – 1.45,20

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