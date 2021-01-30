Гайтюкевич и Мордасов — третьи на этапе Кубка мира по бобслею в Инсбруке

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли третье место в соревновании двоек на этапе Кубка мира в Инсбруке (Австрия). Победу одержал немецкий экипаж Франческо Фридриха и Александра Шюллера. Обладателями бронзовой награды стали Оскарс Кибепрманис и Матис Микнис из Латвии.



Ещё один российский экипаж Алексея Стульнева и Кирилла Антюха занял 20-е место.



Бобслей. Кубок мира. Восьмой этап. Инсбрук, Австрия.

Мужчины. Двойки



1. Франческо Фридрих – Александр Шюллер (Германия) – 1.43,08

2. Оскар Киберманис – Матис Микнис (Латвия) – 1.43,80

3. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 1.43,90…

20. Алексей Стульнев – Кирилл Антюх (Россия) – 1.45,20